عبارات تحط من رجولة شخصين تعرض سيدة للمحاكمة

أبوظبي(صدى):

أيدت محكمة إماراتية، طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة امرأة سبّت شخصين عبر تطبيق ” واتساب ” ،ووصفتهما بأنهما من النساء.

وأكدت المحكمة في الحيثيات أن هذه العبارات توجب احتقار المجني عليه والحط من كرامته وخدش شرفه، وتوافر القصد الجنائي في الجريمة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءة المتهمة، ورفض الادعاء المدني، وإلزام رافعها بالرسوم والمصروفات، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف، ثم قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالرسوم القضائية استئنافياً.

يذكر أنه بتفريغ الهاتف تبين وجود رسائل محتواها : ” انت متعود على الحرام، خليكم متخبين زي النسوان، لو أنت رجال ونصبت علي، أدعي عليك وعلى أولادك، أنت مش رجال وما عندك رجولة، لو أنت رجال وعندك كرامة ” .