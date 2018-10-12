عبارات تحط من رجولة شخصين تعرض سيدة للمحاكمة
أيدت محكمة إماراتية، طعن النيابة العامة ضد حكم قضى ببراءة امرأة سبّت شخصين عبر تطبيق ” واتساب ” ،ووصفتهما بأنهما من النساء.
وأكدت المحكمة في الحيثيات أن هذه العبارات توجب احتقار المجني عليه والحط من كرامته وخدش شرفه، وتوافر القصد الجنائي في الجريمة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت ببراءة المتهمة، ورفض الادعاء المدني، وإلزام رافعها بالرسوم والمصروفات، ولم ترتضِ النيابة العامة هذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف، ثم قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم الأول، مع إلزام المدعي بالحق المدني بالرسوم القضائية استئنافياً.
يذكر أنه بتفريغ الهاتف تبين وجود رسائل محتواها : ” انت متعود على الحرام، خليكم متخبين زي النسوان، لو أنت رجال ونصبت علي، أدعي عليك وعلى أولادك، أنت مش رجال وما عندك رجولة، لو أنت رجال وعندك كرامة ” .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20320 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب ايش علاقتها بالرجلين وما هو سبب الخلاف بينهم
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههه.
مافيش علاقة . طالما فيها سب ومحاكم..
علاقة ع. الماشي ..وحصل اللي حصل..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20320 ] نشر منذ 2 ساعتين
قد تكون بينهم علاقة تجاريه واختلفو ماديا