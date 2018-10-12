بالصور.. من بائع متجول لعضو برلماني في العراق

بغداد(صدى):

انتُخب بائعَا متجولا عراقي، عضوا في برلمان إقليم كردستان العراق، بعد 27 عامًا من عمله كبائع في بلدة رانية.

وكان العامل البسيط ياسين خضر قد شارك في الانتخابات الأخيرة مرشحا عن قائمة التغيير،و فاز بمقعد برلماني بعد حصوله على أكثر من 6 آلاف صوت بعد فرز 85% من الأصوات.

وما زال يعمل حتى الآن بائعا قبيل تسلمه مقعده البرلماني، مع ازدياد شعبيته بعد فوزه في الانتخابات.

وشارك خضر في انتخابات الدورة الخامسة لبرلمان كردستان، وهو خريج الدراسة الإعدادية، ورغم عمله المتواضع، يؤكد مقربون منه أنه قارئ ” نهم ” .