مطالب بالتحقيق مع معلم طلب الزواج من طالبته بطريقة غريبة
في واقعة مثيرة للجدل، طلب معلم مصري الزواج من طالبته بطريقة غريبة، أثارت ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلق المدرس لافتة في الشارع ،كتب عليها: ” المستر (المعلم) بيحبك وبيغير عليكي، إوعي تسيبيه ” .
وأعرب رواد مواقع التواصل عن غضبهم، مطالبين بفتح تحقيق في الأمر وعقاب المدرس، بينما استقبل البعض الأمر بالسخرية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35535 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههه ههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂