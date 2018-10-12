مطالب بالتحقيق مع معلم طلب الزواج من طالبته بطريقة غريبة

القاهرة(صدى):

في واقعة مثيرة للجدل، طلب معلم مصري الزواج من طالبته بطريقة غريبة، أثارت ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المدرس لافتة في الشارع ،كتب عليها: ” المستر (المعلم) بيحبك وبيغير عليكي، إوعي تسيبيه ” .

وأعرب رواد مواقع التواصل عن غضبهم، مطالبين بفتح تحقيق في الأمر وعقاب المدرس، بينما استقبل البعض الأمر بالسخرية.