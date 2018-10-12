رد المملكة على دعوة وزير الخارجية الإيراني للحوار

عمان(صدى):

رد سفير المملكة لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود، على دعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للحوار مع بلاده.

وقال الأمير خالد بن فيصل: ” نحن نقول لإيران لا تمدوا يدكم، كفّوا يدكم ونحن نرضى بهذا، كفوا عن التدخل في شؤوننا، كفوا يدكم عن التدخل في الشؤون العربية ” .

وأضاف : ” نحن لا نخاف من مد اليد، ولكن أن تكون في هذه اليد قنبلة يدوية، فنحن نتجنبها، أنا لا أريد أن يمدوا يدهم لنا فوق الطاولة، ومن تحت الطاولة يضربون من تحت الحزام ” .