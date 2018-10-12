تفاصيل الحالة الصحية للأمير عبدالرحمن بن مساعد

عادل الحربي(صدى):

كشف الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الجمعة، عن خضوعه لعدد من الفحوصات الطبية ،واحتمالية خضوعه لعملية جراحية في الكتف.

وقال بن مساعد في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” للأحبة لا حرمني الله فضلكم دعواتكم.. أجري فحوصات طبية في الكتف وعلاج طبيعي وربما يستدعي الأمر عملية جراحية بسيطة ان شاء الله لسبب خلع قديم في الكتف تسبب في آلام متكررة ” .

وتابع موجهًا حديثه لخلايا عزمي الإلكترونية والمعادين للمملكة :

” لغير الأحبة:- بالمناسبة هذا لن يوقفني عن الكتابة في تويتر.. أكتب بأصبعي ” .

إقرأ أيضًا: