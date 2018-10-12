محمد صلاح ينتظر عقوبة وقعتها عليه الشرطة الإنجليزية

نواف السالم(صدى):

أعلنت وسائل إعلام إنجليزية، عن وجود عقوبات جديدة تنتظر المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، لاستخدامه للجوال أثناء قيادة سيارته، مما يشكل مخالفة لقواعد المرور في إنجلترا.

وستوقع الشرطة الإنجليزية غرامة مالية قدرها 200 جنيه استرليني، على محمد صلاح، بسبب استخدام الهاتف المحمول خلال القيادة، رغم تأكيدتها في وقت لاحق، أن الواقعة لن تحول إلى الجهات القضائية.

وكانت الشرطة الإنجليزية قد أن أصدرت بيانًا رسميًا، قالت فيه: ” لقد علمنا بمقطع فيديو يُعتقد أنه يُظهر لاعب كرة قدم باستخدام هاتف محمول أثناء القيادة، وقد تم تمرير هذا إلى الإدارة المختصة، وتبين فيما بعد أن الفيديو لمحمد صلاح، حيث قامت إدارة نادي ليفربول بإبلاغ الشرطة وتوضيح ملابسات الواقعة ” .