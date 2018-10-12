بالفيديو والصور.. النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز

ماجد محمد(صدى):

واصل فريق نادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته المسائية على ملعب ” الرمز ” بحضور نائب رئيس النادي ” عبدالعزيز عبد الجليل “.

انطلقت تدريبات الفريق باجتماع للمدرب ” دانييل كارينيو ” مع اللاعبين، وتوجه بعد اللاعبون إلى الصالة المغلقة حيث خصص الجهاز الفني بداية التدريب للتمرينات اللياقية المتنوعة بالإضافة إلى تدريبات الإطالة.

وركز ” كارينيو ” فى التدريبات التى تمت بملعب الرمز بتمارين تعتمد على الدقة وسرعة التمرير والكرات العرضية، واختتم ” كارينيو ” التدريبات بمناورة كروية على كامل مساحة الملعب طبق خلالها عددًا من الجمل الفنية.

وتواجد في العيادة الطبية الكابتن ” إبراهيم غالب ” في حين أجرى الكابتن ” عبدالله العويشير ” تدريبات لياقية خاصة مع مدرب اللياقة بالنادي.