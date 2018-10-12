بالفيديو.. بدر بن هزاع يتحدى مذيع ترند السعودية بلعبة البلوت

علي القحطاني (صدى):

تحدى بدر بن هزاع الشهير بلعبة كروت البلوت، مذيع ترند السعودية يوسف الغنامي، حيث شرح له فكرة اللعبة، ثم عرض عليه أن يقوم باختيار ورقة من البلوت، وكانت رقم 3، وتم وضعها في منتصف الأوراق.

وفاجئ بن هزاع المذيع بأنه يعرف الورقة التي اختارها، قائلًا : هي ورقة رقم ثلاثة بالقلب الأحمر، حيث تعجب المذيع وسأله عن الورقة التي اختارها، ليتضح أنها رقم ثلاثة بقلوب حمراء كما هو قال.