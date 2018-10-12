في الرياض وجدة.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الصحية والإدارية من قبل سعوديين وغير سعوديين.

وأوضح المستشفى أن الوظائف لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد والزمالة في عدة تخصصات.

وأشار إلى أن العمل سيكون بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، مبينًا أن الوظائف في الرياض تحت مسمى: ممثل ثاني خدمات المرضى المراجعين، تقني تخدير، استشاري مساعد- طب الأورام، أخصائي تغذية علاجية ثان (عدد وظيفتين)، محلل قسم قاعدة البيانات، مستشار توظيف، عامل نظافة، صيدلاني ثان، كبير محللي تطوير تقنية المعلومات، كبير مساعدي سجلات طبية.

أما الوظائف في جدة، فهي تحت مسمى: تقني تخدير، استشاري مساعد- جراحة الأورام، سكرتير أول، ممرض أول، أخصائي تصوير الأشعة الصوتي.

ولفت المستشفى إلى أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 10 أكتوبر 2018م، وحتى تاريخ 10 ديسمبر 2018م، من خلال الرابط

https://www.kfshrc.edu.sa