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بالصور..شبه يثير الجدل بين خديجة جينجيز والإخواني محمد محسوب

بالصور..شبه يثير الجدل بين خديجة جينجيز والإخواني محمد محسوب
طلال الضوي(صدى):

بعد تداول العديد من المعلومات حول حقيقة المدعوة ” خديجة جينجيز “، والتي تدعي علاقتها بالصحافي ” جمال خاشقجي ” وأنها خطيبته، كشف عدد من المغردين، اليوم الخميس، من خلال عدد من الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه هناك وجه تشابه كبير بين ” خديجة ” والإخواني الهارب ” محمد محسوب ” وأنه هو المتنكر بلبس نسائي، مدعيًا بأنه خديجة خطيبة ” خاشقجي ” .

وأشارت الصور المتداولة، تشير هناك العديد من الدلائل تفيد بأن ” محمد محسوب ” هو المتنكر بزي ” خطيبة خاشقجي ” ، ويتضح ذلك من نظارات التفحص مريبة، وحجم الحجاب والفجوة الغريبة بين الرأس والحجاب، بالإضافة إلى أن ملامح الوجه ذكورية بنسبة 90 % مع وجود مكياج وبودرة لتنعيم الوجه.

وبيّنت ” الصور ” التي تم تداولها للباحثة التركية ” خديجة جينجيز ” والتي تدعي بأنها خطيبة الصحافي ” خاشقجي ” ، أنه لا يوجد تناسب منطقي بين محيط البطن وبروزه والذي قد يكون جهاز أو سلاح .

 


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4101 ] نشر منذ 27 دقيقة

جعلهم للماحي

[ عدد التعليقات: 3111 ] نشر منذ 21 دقيقة

😂😂😂😂
صادوك ياخدوج طلعتي رجال ومخطوبة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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