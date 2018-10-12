بالصور..شبه يثير الجدل بين خديجة جينجيز والإخواني محمد محسوب

طلال الضوي(صدى):

بعد تداول العديد من المعلومات حول حقيقة المدعوة ” خديجة جينجيز “، والتي تدعي علاقتها بالصحافي ” جمال خاشقجي ” وأنها خطيبته، كشف عدد من المغردين، اليوم الخميس، من خلال عدد من الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه هناك وجه تشابه كبير بين ” خديجة ” والإخواني الهارب ” محمد محسوب ” وأنه هو المتنكر بلبس نسائي، مدعيًا بأنه خديجة خطيبة ” خاشقجي ” .

وأشارت الصور المتداولة، تشير هناك العديد من الدلائل تفيد بأن ” محمد محسوب ” هو المتنكر بزي ” خطيبة خاشقجي ” ، ويتضح ذلك من نظارات التفحص مريبة، وحجم الحجاب والفجوة الغريبة بين الرأس والحجاب، بالإضافة إلى أن ملامح الوجه ذكورية بنسبة 90 % مع وجود مكياج وبودرة لتنعيم الوجه.

وبيّنت ” الصور ” التي تم تداولها للباحثة التركية ” خديجة جينجيز ” والتي تدعي بأنها خطيبة الصحافي ” خاشقجي ” ، أنه لا يوجد تناسب منطقي بين محيط البطن وبروزه والذي قد يكون جهاز أو سلاح .