 الملاحة الجوية السعودية: وظائف إدارية شاغرة بجدة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم الخميس ومستمر حتى تاريخ 16 أكتوبر الجاري، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مسؤول إدارة الحركة الجوية: درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات، الهندسة أو أي مجال ذي الصلة، وأخصائي ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ومحاسب الموازنة العامة: درجة البكالوريوس في المحاسبة، أو ما يعادلها.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

https://careers.sans.com.sa/ar/job-search-results/