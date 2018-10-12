بالصور.. الأرجنتين تفوز على العراق بـ 4 أهداف دون مقابل

نواف السالم(صدى):

فاز منتخب الأرجنتين، على نظيره العراقي بـ 4 أهداف مقابل لاشئ، في المباراة الافتتاحية للبطولة الودية الدولية الراباعية، اليوم الخميس.

وسجل مارتينيز أولى أهداف المنتخب الأرجنتيني ، بعد الهدف حاول العراقيين إضافة هدف التعادل و لكن دفاعات الأرجنتين كانت في الموقف لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد، وسجل بيريرا هدفاً في الدقيقة الـ53.

في حين سجل بيزلا هدف المنتخب الأرجنتيني الثالث لتصبح النتيجة 3-0، حيث قبل نهاية المباراة بدقائق سجل جورفي هدف الأرجنتين الرابع لينتهي اللقاء باربعة أهداف دون رد.