بالصور.. الأرجنتين تفوز على العراق بـ 4 أهداف دون مقابل
فاز منتخب الأرجنتين، على نظيره العراقي بـ 4 أهداف مقابل لاشئ، في المباراة الافتتاحية للبطولة الودية الدولية الراباعية، اليوم الخميس.
وسجل مارتينيز أولى أهداف المنتخب الأرجنتيني ، بعد الهدف حاول العراقيين إضافة هدف التعادل و لكن دفاعات الأرجنتين كانت في الموقف لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد، وسجل بيريرا هدفاً في الدقيقة الـ53.
في حين سجل بيزلا هدف المنتخب الأرجنتيني الثالث لتصبح النتيجة 3-0، حيث قبل نهاية المباراة بدقائق سجل جورفي هدف الأرجنتين الرابع لينتهي اللقاء باربعة أهداف دون رد.
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3111 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجحلان ودي اشوف وجهه 😂😂
اجل مستوى المنتخب مقارب للارجنتين والبرازيل
العراق رغم الظروف ومستواهم احسن من المنتخب
تلعبون في عقولنا😨