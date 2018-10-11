بالصور.. مركز التأهيل الشامل للاناث بجدة يحتفل باليوم العالمي الابتسامة

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التاهيل الشامل للإناث بمحافظة جده الاحتفال باليوم العالمي للابتسامة وذلك يوم الاربعاء ١/ صفر / ١٤٤٠ اشتمل الحفل على عدة مشاركات منها مشاركة مجمع خالد الطبي من خلال طبيبة الاسنان للتوعية باهمية الحفاظ على الاسنان لابتسامة مشرقة وكوبونات خصم خاصة لمنسوبات المركز

كما تمت مشاركة قسم الخدمات المساندة وعمل بعض المسابقات بالتعاون مع اقسام المركز المختلفة.

كما تم توزيع ورود وهدايا رمزية مقدمه من القسم النفسي .

نشاط يوم الابتسامة اعداد وتنفيذ فريق عمل قسم البرامج والانشطة بالمركز.