بالصور.. الفصام تخطف شهادة الإيزو العالمية لتصبح الأولى بالشرق الاوسط

ندى البليهي(صدى):

عقدت الجمعية السعودية الاهلية لمرضى الفصام اجتماع المجلس العمومي للعام ٢٠١٨م في يوم الخميس ١١ من أكتوبر بفندق ريتز كارلتون الرياض والذي صادف مشاركة في فعاليات يوم الصحة النفسية العالمي

حضر الاجتماع لفيف من المختصين والمهتمين وذوي الفصام وأسرهم والمتطوعين.

وقد تضمن الاجتماع العمومي عددا من المحاور المهمة التي تعكس مدى التقدم في مسيرة الجمعية وهي كالاتي

١- المصادقة على ميزانية الجمعية التقديرية للعام ٢٠١٨م

٢- المصادقة على تفويض رئيس مجلس الادارة لشراء وقف للجمعية

٣- المصادقة على اختيار اسم مختصر

للجمعية باسم ” احتواء ”

٤- المصادقة على منح العضوية الفخرية

لعدد من الشخصيات المانحة للجمعية

٥- المصادقة على تأسيس أكاديمية

٦- عرض متكامل عن برامج وأنشطة الجمعية

٧- مشاركة أسر ذوي الفصام بكلمات معبرة تعكس حجم الدعم والمساندة التي تقدمها الجمعية

وكانت لفتة كريمة من سمو الاميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل ال سعود

عرض لوحة فنية للفنان برجس النصار من ذوي الفصام والتي لاقت استحسان

الحضور

كما تم الإعلان عن مفاجئة مدوية كانت خير ختام للاجتماع العمومي

حيث حصلت الجمعية السعودية الأهلية لمرضى الفصام على شهادة الأيزو العالمية كاول جمعية من نوعها في الشرق الأوسط تحقق هذا الإنجاز للوطن

والتقطت الصور التذكارية مع رئيس وأعضاء مجلس الادارة بمناسبة هذا الحدث المهم في تاريخ العمل الخيري