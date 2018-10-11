في وصف المملكة.. باولو ديبالا: هذا بلد جميل وأنا أشكركم

ماجد محمد(صدى):

وصف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الفترة التي قضاها حتى الآن مع منتخب بلاده في المملكة، مؤكدًا أنه وجد الدعم الكامل من الجماهير.

وقال ” ديبالا ” قائد : ” أشكر الجماهير على الحب المتبادل، لقيت الدعم الكامل منهم، هذا بلد جميل وأنا أشكركم ” .

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة الودية ” سوبر كلاسيكو ” .

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني نظيره البرازيلي، في التاسعة مساء الجمعة، ضمن منافسات البطولة ذاتها.