في وصف المملكة.. باولو ديبالا: هذا بلد جميل وأنا أشكركم
وصف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الفترة التي قضاها حتى الآن مع منتخب بلاده في المملكة، مؤكدًا أنه وجد الدعم الكامل من الجماهير.
وقال ” ديبالا ” قائد : ” أشكر الجماهير على الحب المتبادل، لقيت الدعم الكامل منهم، هذا بلد جميل وأنا أشكركم ” .
يذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة الودية ” سوبر كلاسيكو ” .
ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني نظيره البرازيلي، في التاسعة مساء الجمعة، ضمن منافسات البطولة ذاتها.
اترك تعليقاً