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في وصف المملكة.. باولو ديبالا: هذا بلد جميل وأنا أشكركم

في وصف المملكة.. باولو ديبالا: هذا بلد جميل وأنا أشكركم
ماجد محمد(صدى):

وصف النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الفترة التي قضاها حتى الآن مع منتخب بلاده في المملكة، مؤكدًا أنه وجد الدعم الكامل من الجماهير.

وقال ” ديبالا ” قائد  : ” أشكر الجماهير على الحب المتبادل، لقيت الدعم الكامل منهم، هذا بلد جميل وأنا أشكركم ” .

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة، في المباراة الافتتاحية للبطولة الودية ” سوبر كلاسيكو ” .

ومن المقرر أن يلاقي المنتخب الوطني نظيره البرازيلي، في التاسعة مساء الجمعة، ضمن منافسات البطولة ذاتها.

 

 


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