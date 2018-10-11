شاهد.. الدفاع تعرض صورة قديمة للجنود في المنطقة الجنوبية

عادل الحربي (صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، تغريدة تضمنت صورة تاريخية لاستعراض عسكري بالمنطقة الجنوبية.

وأظهرت ” الصورة التاريخية ” والتي تعود إلى عام 1391 هـ الجنود حاملين الأسلحة، بينما يتقدمهم قائدهم الذي قام بأداء التحية العسكرية للحاضرين والقادة، وسط إعجاب كبير بدقة الجنود وحسن تنظيمهم.