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شاهد.. الدفاع تعرض صورة قديمة للجنود في المنطقة الجنوبية

شاهد.. الدفاع تعرض صورة قديمة للجنود في المنطقة الجنوبية
عادل الحربي (صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، تغريدة تضمنت صورة تاريخية لاستعراض عسكري بالمنطقة الجنوبية.

وأظهرت ” الصورة التاريخية ” والتي تعود إلى عام 1391 هـ الجنود حاملين الأسلحة، بينما يتقدمهم قائدهم الذي قام بأداء التحية العسكرية للحاضرين والقادة، وسط إعجاب كبير بدقة الجنود وحسن تنظيمهم.


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