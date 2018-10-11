وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة صدارة للكيميائيات وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

-مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

-أخصائي تدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، هندسة الحاسب الآلي، نظام إدارة المعلومات)، ويفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال.

-أخصائي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الكهربائية).

-مهندس تحسين: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكيميائية، أو الهندسة الميكانيكية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

لمعرفة التفاصيل :https://career5.successfactors.eu