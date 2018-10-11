إعادة فتح طريق الهدا بعد تحسن الطقس

علي القحطاني (صدى):

نقلت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن المركز الوطني للعمليات الأمنية، انه تم فتح طريق الهدا بعد إغلاقه نتيجة هطول الأمطار.

يذكر أنه كان قد تقرّر إغلاق الطريق لهطول الأمطار بغزارة، حيث نشر المركز أنه في وقت سابق من اليوم أنه الطريق أغلق نتيجة الأمطار والتقلبات الجوية، داعيًا مرتادي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر.

و توقعت هيئة الأرصد هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تهطل منها أمطار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل).