جامعة بيشة تشارك في بطولة الاتحاد الرياضي

محمد السعران(صدى):

ضمن فعاليات بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية يغادر منتخب جامعة بيشة لكرة القدم الى المدينة المنورة لمقابلة منتخب الجامعة الاسلامية وذلك ضمن منافسات المجموعة (ب).

يذكر ان سبق ذلك استعدادات لمنتخب جامعة بيشة تخللها بعض المباريات الودية، تحت اشراف عمادة شؤون الطلاب بإشراف ومتابعة مباشرة من سعادة العميد الدكتور / محمد آل عجيم ، وسعادة وكيل العمادة الدكتور /رائد الحازمي، ومشرف النشاط الرياضي بالجامعة الاستاذ / بدوي آل زمام.

يذكر ان منتخب الجامعة يقوده تدريبياً الكابتن / مبارك عبدالحميد ومساعده الكابتن / عبدالله صمهود.