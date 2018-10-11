وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة الاتصالات السعودية، وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأوضحت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس تخطيط الشبكات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الالكترونيات والاتصالات)، مشرف مبيعات أول (جدة): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية، التسويق).

وتضمنت الوظائف أيضا : محلل أول محلل تنمية وتدريب الموارد البشرية (الرياض): درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الهندسة الكهربائية، وهندسة الحاسوب، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

لمعرفة التفاصيل :https://stccareers.taleo.net