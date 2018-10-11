” التعليم ” تبدأ استقبال طلبات الإيفاد لدرجة الدكتوراه للبنات والتمديد للجنسين بضوابط

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن بدء استقبال طلبات الترشيح للدراسة بنظام الإيفاد لدرجة الدكتوراه للبنات فقط، والتمديد للإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439/1440 للبنين والبنات.

ونبّهت الوزارة في تعميم لنائب وزير التعليم، على ضرورة ألا يتعدى التمديد فصلاً دراسياً واحداً للماجستير، وفصلين دراسيين للدكتوراه.

وأشار التعميم، إلى ضرورة مراعاة التقيد بالأعداد والتخصصات المحددة والواردة بخطة الإيفاد و الترشيح لها في المنطقة أو المحافظة وكذلك ضرورة تحديد العمل، التي تمارسه المرشحة بعد حصولها على المؤهل في استمارة الترشيح لجميع المرشحات.

كما أبان التعميم، ضرورة التأكد من استيفاء كافة النماذج، ومطابقة الشروط والضوابط الواردة به، و إضافة الخطة الدراسية المنهجية كاملة ضمن أوراق الترشح، وإجراء المفاضلة بين المتقدمات على مستوى المنطقة أو المحافظة .

وكذلك نبهت الوزارة على رفع جميع متطلبات الترشح للدراسة والتمديد للإيفاد إلى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في موعد أقصاه يوم الخميس 16/2/1440، من خلال الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر .

كما دعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة التدريب والابتعاث، شاغلات الوظائف التعليمية الراغبات الترشح للحصول على مؤهل أعلى، أو تمديد الإيفاد لسرعة استكمال أوراقهن .