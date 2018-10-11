بالصور.. حريق في مخزن أعلاف بالجوف بسبب صاعقة رعدية
أشتعلت النيران بمخزن أعلاف بمنطقة “بسيطا” الزراعية التابعة للجوف، بسبب صاعقة رعدية اليوم الخميس.
وحذر الدفاع المدني، المواطنين من الجلوس في الأماكن المكشوفة، وبجوار الأعمدة، أثناء هطول الأمطار؛ لأنها من مسببات الصواعق والتماس الكهربائية.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتي مرتفعات مكة المكرمة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55832 ] نشر منذ 19 دقيقة
رحمتك يارب ، اللهم لاضرر يارحمن يارحيم يالطيف ياكريم ,, آمين ,,