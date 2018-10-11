هزة أرضية على أملج بقوة 3.7 درجة

نايف السالم(صدى):

شهدت مدينة أملج، مساء اليوم، هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر.

وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجّلت هزة أرضية مساء اليوم ٢ صفر ١٤٤٠ الموافق ١١ أكتوبر ٢٠١٨ بقوة ٣.٧ درجة على مقياس ريختر.

وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أن الهزة حدثت الساعة التاسعة ودقيقتين بالتوقيت المحلي، وموقعها شرق مدينة أملج بمسافة ٢٥ كم.