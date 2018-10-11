هزة أرضية على أملج بقوة 3.7 درجة
شهدت مدينة أملج، مساء اليوم، هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر.
وأعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجّلت هزة أرضية مساء اليوم ٢ صفر ١٤٤٠ الموافق ١١ أكتوبر ٢٠١٨ بقوة ٣.٧ درجة على مقياس ريختر.
وأشارت في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” ، إلى أن الهزة حدثت الساعة التاسعة ودقيقتين بالتوقيت المحلي، وموقعها شرق مدينة أملج بمسافة ٢٥ كم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55832 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم سترك ولطفك ورحمتك يارحيم اللهم احمِ بلادنا واحفظ ارواحنا ومتاعنا بحفظك وحماك يارب ياكريم .. آمين ,,