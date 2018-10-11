بالفيديو والصور.. جمال ساحر لـ طبرجل بعد هطول الأمطار والثلوج

علي العنزي(صدى):

شهدت محافظة طبرجل التابعة لمنطقة الجوف، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، إضافة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد سبقها نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

ووثَّقت عددًا من الصور ومقاطع الفيديو، دوار الهلال في طبرجل وقد اكتسى بالبرد مساء اليوم، بالإضافة إلى بردية طبرجل والتي غطت مساحات واسعة من أقصى شمال المملكة مرورًا بربع الثنية وأبوحوايا غربي طبرجل.

وأظهرت الصور مشاهد رائعة للمحافظة قبل وبعد هطول الأمطار، وقد غطاها الثلج في الوقت الذي أعرب سكانها عن استمتاعهم بجمال الطبيعة وأجواء الشتاء.

وكان ” النظام الآلي ” للإنذار المبكر قد أصدر تنبيهًا في منطقة الجوف، خاصة في طبرجل والأجزاء المجاورة لها، متوقعًا تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الحادية عشرة مساء من اليوم الخميس