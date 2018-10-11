” الفوزان ” يوضح حكم السفر من أجل التعزية

عادل الحربي (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور صالح بن فوزان الفوزان على عدم جواز السفر للتعزية، وبأن ذلك لا أصل له.

وقال الفوزان في برنامج فتاوى : لا أصل لهذا ولا يجوز السفر من أجل التعزية، بل إنك إذا لقيت المصاب تعزيه في المسجد أو في الطريق أو في مكان عمله.

وأضاف “الفوزان” بأنه: ليس للتعزية مراسيم وأحوال خاصة ومجالس، وليس لها أيضًا ذبائح؛ وإنما السنة أنه يصنع طعامًا بقدر حاجة أهل الميت فيدفع لهم؛ لأنهم مشغولون بمصيبتهم عن إعداد الطعام لأنفسهم، هذا هو الثابت عن رسول الله ﷺ”.