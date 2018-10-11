للمرة الثانية في أيام.. لصوص يحاولون سرقة مصرف الراجحي بأبو عريش

علي القحطاني (صدى):

تعرَّض مصرف الراجحي في محافظة أبو عريش، اليوم الخميس، إلى سطو مسلح وذلك للمرة الثانية في 10 أيام.

وباشرت شرطة منطقة جازان، الواقعة حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن اللصوص الهاربين، بالإضافة إلى تكثيف البحث عنهم عن طريق الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل وخارج المصرف.

وقام اللصوص بكسر الزجاج الجانبي للمصرف بنفس الطريقة التي استخدمت في عملية السرقة التي تعرض لها بنك الرياض، والدخول إليه إلا أنهم فشلوا في سرقة البنك، فسارعوا بالهرب قبل الإمساك بهم.