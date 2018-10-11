للسعوديين وظائف إدراية شاغرة لدي شركة بنده

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” بنده للتجزئة ” ، اليوم الخميس، عن توافر وظائف إدارية للسعوديين من حمَلة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل ” الرياض، وجدة ” .

وأوضحت ” الشركة ” ، أن التقديم متاح بدءًا من اليوم ومستمر حتى 10 ديسمبر القادم، وأن الوظائف المتاحة ” عدد وظيفتين مدقق ضمان الجودة الإقليمي (الرياض): درجة البكالوريوس في تكنولوجيا الغذاء، الطب البيطري، علم الأحياء الدقيقة، أو التكنولوجيا الحيوية، ومحلل أعمال (جدة): درجة البكالوريوس في تعدين البيانات، الرياضيات، الإحصاء، علوم الحاسب، نظم المعلومات الإدارية.

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي:

https://career.panda.com.sa/