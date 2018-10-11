بالفيديو.. تعليق ” مرتضى منصور ” على قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي

ماجد محمد (صدى):

علق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، اليوم الخميس، على قضية اختفاء الاعلامي جمال خاشقجي، مؤكدًا أن المخبرات التركي القطرية وراء اختفاء الصحفي.

وقال رئيس نادي الزمالك في مقطع فيديو متداول، أن المخابرات التركية القطرية وراء اختفاء جمال خاشقجي، مؤكدًا أن أمير قطر وراء الإرهاب في البلاد العربية.

ووصف المستشار مرتضى النظام القطري و التركي بابشع الألفاظ، مشيرًا إلى أنهم لا يتمكنوا من تشويه سمعة المملكة الشريفة.