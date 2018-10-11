توعوية شبابية عن المخدرات في جدد نشاطك بالواجهة البحرية بجدة
شاركت مديريه مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة فعاليات ( جدد نشاطك ) والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة بالواجهة البحرية بجدة ولمدة ثلاث أيام .
وقد دشن البرنامج مدير عام الهيئات الشبابية للهيئة العامة للرياضة الاستاذ / طلال الحربي وذلك مساء يوم الخميس الموافق 1440 / 01 / 42 هـ واطلع على جناح مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة .
وتخلل ذلك شرح لأنواع المخدرات ومخاطرها والعلامات الدالة على التعاطي وطرق العلاج منها .
وعملت مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة و الهيئة العامة للرياضة على هذه الفعالية التي استهدفت الشباب بشكل كبير لانهم الشريحة الأولى المستهدفة من هذه الافة الخطيرة ؛ مستخدمين في التوعوية وسائل جذب مثل العاب البولينج والشطرنج والكرة الشاطئية ومسرح للعروض .
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