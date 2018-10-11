بالفيديو.. حسن الذيبي: هذه مسببات فقدان البصر عند الأطفال.. والكحل الشعبي يصيب الجسم

علي القحطاني (صدى):

كشف الدكتور حسن الذيبي، المتخصص في طب وجراحة الشبكية والتهابات العنبية، أن هناك بعض الأعراض التي يجب الاهتمام بعلاجها قبل سن السادسة، حتى لا يصاب العصب البصري للطفل بالكسل.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” ياهلا ” مساء اليوم، أن هناك 253 مليون شخص مصاب بالإعاقة البصرية في العالم، والمصابون بالعمى الكامل 36 مليونا بنسبة 0.5% فقط، ونسبة الإعاقة البصرية في مسح أجري على بعض مناطق المملكة منذ 5 سنوات 3.6%.

وأوضح ” الذيبي ” بعض مسببات فقدان البصر وأمراض العيون لدى الأطفال قبل سن السادسة، مشيرًا إلى أنه لابد من فحصه فور ولادته، وكذلك بعض العيوب الخلقية، والإصابات التي يتعرض لها أثناء اللعب، إضافة إلى إهمال فحصهم قبل دخول المدرسة.

وأشار إلى أن المرحلة السنية قبل سن السادسة، والمرحلة بين سن العشرين والأربعين هي أكثر المراحل إنتاجاً لأمراض فقد البصر، مضيفًا أن أمراض السكري والضغط وكبر السن ملازمة لأمرض العين ويجب على المرضى بها فحص عيونهم دورياً.

وأكد أن الشاي والعسل وبعض البذور سام يؤدي لضرر في العين صعب علاجه، مضيفًا : لا أنصح باستخدام أي مادة غير مصرحة طبيا داخل العين.

وأوضح أن استخدام الكحل الشعبي لفترات زمنية طويلة يؤدي لتراكم كمية من الرصاص السام بالجسم، كفيلة بإصابته بالتسمم.

د. #حسن_الذيبي:

لا أنصح باستخدام أي مادة غير مصرحة طبيا داخل العين، واستخدام الشاي والعسل وبعض البذور سام يؤدي لضرر في العين صعب علاجه..#اليوم_العالمي_للبصر#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/ucmqvya5td — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١١ أكتوبر ٢٠١٨

د. #حسن_الذيبي:

هناك بعض الأعراض التي يجب الاهتمام بعلاجها قبل سن السادسة، حتى لا يصاب العصب البصري للطفل بالكسل#اليوم_العالمي_للبصر#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/OucptnpcEi — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) ١١ أكتوبر ٢٠١٨