بالفيديو والصور.. الرياح والأمطار تُسقط واجهات المحال التجارية في طبرجل

علي العنزي(صدى):

تسببت حالة الطقس السيء التي شهدتها محافظة طبرجل في منطقة الجوف، اليوم الخميس، في سقوط لوحات عدد من المحلات نتيجة سقوط الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية.

فيما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” مقاطع فيديو ” وصور أظهرت سقوط هناجر وواجهات بعض المحلات بسبب الأمطار والرياح.

ومن جانبها أعلنت ” الجهات المعنية ” ، حالة الاستنفار لمباشرة الأمطار التي شملت أجزاء من المحافظة وبعض الأحياء.

وحذرت ” إدارة الدفاع المدني بالجوف ” ، من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، كما طالبت المواطنين بأخذ الحيطة والابتعاد عن مجاري الأودية.