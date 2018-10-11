اتحاد الكرة يفرض رسوم على اللاعبين السعوديين المحترفين

نواف السالم(صدى):

قرَّر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، فرض رسوم بنسبة 50% على عقود اللاعبين المحترفين السعوديين السارية من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المتبقية من عقده.

وأضاف في تعميم أصدره، أن الرسوم سيتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه، على أن تكون آلية خصم الرسم على النحو التالي:

أولًا: اللاعبون الذين تبقى من عقودهم أقل من 3 سنوات:

1- إذا كان دخله السنوي (1.800.000) أو أقل لا يخصم منه شيئًا.

2- إذا كان دخله السنوي أكثر من (1.800.000) فسيتم الخصم من المبلغ الزائد عن 1.800.000 على النحو التالي:

• 50% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من 9 مليون ريال.

• 35% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من 6 مليون ريال وأقل من 9 مليون ريال.

• 20% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من 3 مليون ريال وأقل من 6 مليون ريال.

• 5% إذا كان المبلغ الزائد أقل من 3 مليون ريال.

ثانيًا: اللاعبون الذين تبقى من عقودهم أكثر من 3 سنوات:

1- إذا كان دخله السنوي 2.200.000 ريال، لا يخصم منه شيئًا.

2- إذا كان دخله أكثر من 2.200.000 ريال، فيتم الخصم من المبلغ الزائد عن هذا الرقم على النحو التالي:

• 50% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من 9 مليون ريال.

• 35% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من 6 مليون ريال وأقل من 9 مليون ريال.

• 20% إذا كان المبلغ الزائد أكثر من 3 مليون ريال وأقل من 6 مليون ريال.

• 5% إذا كان المبلغ الزائد أقل من 3 مليون ريال.