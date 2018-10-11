وفاة حارس مدرسة في عفيف بنوبة قلبية

علي القحطاني (صدى):

أصبيب حارس مدرسة بنات بمحافظة عفيف بنوبة قلبية حارس، اليوم الخميس، أثناء عمله داخل مدرسته، وقد سارعت زوجته لإنقاذه، إلا أنه توفته المنيّة كانت أسرع منها.

وشعر ” الحارس ” بضيق في التنفس أثناء وجوده في غرفته، فاستدعى زوجته من داخل المدرسة التي حاولت مساعدته، وسارعت بدورها في طلب الإسعاف حتى غاب عن الوعي، وتبين بعد وصول المسعفين أنه قد فارق الحياة متأثراً بأزمة قلبية.

ومن جانبه أوضح المتحدث ” الرسمي لتعليم عفيف ” ، أن مدير التعليم بمرافقة المستشار ومدير إدارة الأمن والسلامة، وقفوا على حالة وفاة حارس المتوسطة الرابعة بالمحافظة ” فهد العتيبي ” الذي وافته المنية وهو يؤدي عمله في المدرسة.