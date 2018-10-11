مستشفى الدلم يحارب السمنة بعيادة مفتوحة ومعرضا توعويا.

الخرج(صدى):

نظم مستشفى الامير سلمان بن محمد بالدلم ممثلا بالتوعية الصحية وقسم التغذية ركن توعوي بمناسبة اليوم العالمي للسمنة الذي يوافق اليوم الخميس الحادي عشر من اكتوبر.

واحتوى المعرض الذي حضرة سعادة مدير المستشفى الدكتور ابراهيم الدخيني على أركان متعددة شملت سلة الغذاء الصحي و مجموعة أعمال تبرز الأغذية الضارة و مقدار السكر والدهون في كل صنف.إلى جانب منشورات توعية للتعريف بالسمنة وطرق الوقاية. كما اتيح للزوار معرفة مدى إصابتهم بالسمنه من خلال طول وكتلة الجسم . و أكد اخصائي التغذية العلاجية عبدالغزيز البديوي أن السمنة باتت خطر و جرس انذار للعديد من الامراض، موضحا ان المملكة تعتبر الرابعة عالميا كمعدل للسمنة بين افراد المجتمع، ونحن هنا للحد من خطورتها.

كما زف البديوي بشرى لأهالي المحافظة بإفتتاح عيادة مفتوحة مختصه للتغذية العلاجية تستقبل المرضى يوم الخميس من كل اسبوع.