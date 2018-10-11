25 مليون ريال لمشاريع بلدية جديدة في رجال ألمع
وقعت بلدية رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال ضمن نطاق بلدية محافظة رجال ألمع ، وذلك بدعم وتوجيه وحرص سعادة أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” ، فيما شرعت البلدية هذا اليوم في تسليم المواقع .
هذا وسوف تلبي هذه العقود الكثير من طموحات أبناء المحافظة الطامعين في الكثير من الخدمات البلدية والتي من شأنها الرقي بالمحافظة وعلو مكانتها بين المحافظات الأخرى .
اترك تعليقاً