25 مليون ريال لمشاريع بلدية جديدة في رجال ألمع

علي القحطاني (صدى):

وقعت بلدية رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير عقد مشروع سفلتة وأرصفة وإنارة للأمانة والبلديات التابعة لها مع إحدى المؤسسات الوطنية بمبلغ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال ضمن نطاق بلدية محافظة رجال ألمع ، وذلك بدعم وتوجيه وحرص سعادة أمين منطقة عسير الدكتور “وليد الحميدي” ، فيما شرعت البلدية هذا اليوم في تسليم المواقع .

هذا وسوف تلبي هذه العقود الكثير من طموحات أبناء المحافظة الطامعين في الكثير من الخدمات البلدية والتي من شأنها الرقي بالمحافظة وعلو مكانتها بين المحافظات الأخرى .