“إيجار” يعلن عن إعفاء العقود السكنية من رسوم التسجيل حتى نهاية 2018

علي القحطاني (صدى):

كشف برنامج “إيجار” التابع لوزارة الإسكان والمعنيّ بتنظيم قطاع الإيجار في المملكة، اليوم الخميس، عن إعفاء العقود الإيجارية السكنية من المقابل المالي لتوثيقها في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار حتى نهاية 2018م.

ودعا أطراف العملية الإيجارية إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الذي يهدف إلى تحفيزهم وتشجيعهم على توثيق عقود الإيجار السارية والجديدة والاستفادة من خدمات ومزايا الشبكة.

وقال البرنامج في بيان صحفي اليوم : سيتم الإعفاء اعتباراً من اليوم، وذلك بهدف تنظيم القطاع وحث المستأجرين ممن بدأت عقودهم قبل تاريخ 12 فبراير الماضي على التسجيل في الشبكة الإلكترونية.

وأوضحأن شبكة إيجار الإلكترونية شهدت منذ إطلاقها إقبالاً على تسجيل العقود وتوثيقها الإلكتروني بما يصل إلى 800 عقد في اليوم، فيما بلغ عدد مكاتب الوساطة العقارية المسجلة في النظام ما يتجاوز 9 آلاف مكتب معتمد في مختلف مناطق المملكة، وأن هذه الأرقام في تزايد مستمر.