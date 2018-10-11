وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

فاطمه المالكي (صدى):

أطلقت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير عمليات المرافق الفنية.

. مدير أداء الأعمال ودعم القرار.

. أخصائي الموازنة العامة.

. محلل أول قبول الفواتير والأصول الثابتة.

. أخصائي ضمان الإيرادات.

. أخصائي أول التدريب والتطوير.

. محلل أول الموازنة العامة.

. مدير تحليلات البيانات.

. أخصائي التطوير التنظيمي وتخطيط القوى العاملة.

. أخصائي PMO التجاري.

. أخصائي المشتريات التجارية.

. مدير اللوائح الفنية.

. مدير القنوات الإلكترونية.

. محلل أول مشتريات الخدمات العامة

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