بالفيديو.. القصة الكاملة خلف وفاة ” ندى المبارك ” في أحد المجمعات الطبية

علي القحطاني (صدى):

كشف علي الناصر، ابن أخت ندى المبارك المتوفية في أحد المجمعات الطبية بالدمام، إثر عملية استئصال مرارة، التفاصيل الكاملة حول الوفاة.

وأوضح ” الناصر ” خلال مداخلة له ببرنامج ” يا هلا ” ، أن المتوفية أجرت عملية لاستئصال حصوات المرارة وبعدها كانت تعاني من آلام فنقولها إلى الطوارئ بمستشفى الدمام، فأكد الدكتور أنه لابد من إجراء أشعة فانتظروا من الظهر حتى المساء.

وأضاف أن الأشعة بيّنت وجود سوائل في مكان إجراء العملية، لذلك قرّروا تدخل جراحي لها، مؤكدًا أنه لم يكن هناك كادر طبي مهيأ وكافي في هذه المستشفى.

وأوضح أنهم انتظروا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وبعدها أدخلوها البرج الطبي وطلبوا منهم المغادرة، مضيفًا أنه تواصلوا مع المستشفى بعد ذلك قالوا لهم إنه لم يباشر أي دكتور الحالة حتى الصباح.