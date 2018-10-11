” إيد واحدة ” .. العرب يعطون درسًا قاسيًا لقطر بعد هجومها الشرس على المملكة

طلال الضوي (صدى):

قرَّرت الشعوب العربية، إعطاء درس جديد لقطر بعد إصرارها على تشويه صورة المملكة من خلال شن هجمة إعلامية مخطط لها من قبل، مستغلة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

الدرس الذي أعطته الشعوب العربية لـ الدوحة، كان من خلال وسم ” كلنا مع السعودية إيد واحدة ” والذي كان الأكثر تداولًا على موقع ” تويتر ” لساعات طويلة، وشارك فيه كافة رواد الموقع الاجتماعي من الوطن العربي وليس السعودية وحدها.

رفعت الشعوب العربية شعار ” إيد واحدة ” ضد حملة الهجوم الشرسة من قبل أبواق قطر الإعلامية، التي لابد أنها صدمت من ردود الأفعال هذه، خاصة بعدما سلكت كل السبل لتشويه صورة المملكة.

وقال مغرد مصري الجنسية وفقًا لمعلومات حسابه الشخصي: ” الجزيرة العربية أصل العرب، ومن الواجب علينا كعرب أن ندافع عن أصلنا ضد أهل الخبث، الذين دمروا العراق وسوريا وليبيا وحاصروا مصر، والآن يريدون تكملة مخططهم بابتزاز المملكة العربية السعودية بسيناريو خاشقجى الذي لا يهمكم في شئ وبذلك تكونوا قد دمرت المنطقة.. لن تفلحوا أبدا ولن نترككم تعيثون أكثر من هذا في مخططكم الوقح ” .

وأضاف آخر عراقي الجنسية : ” شعب السعودية هم إخوتنا وأهلنا كلنا إيد واحدة، لن نترك المملكة تواجه وحدها أي كلب نجس يفكر يمس ذرة من تراب بلد الحرمين، أرواحنا ودماؤنا فداء لأهل المملكة، ملايين العرب مستعدون للفداء وتلبية النداء فى أى وقت ” .

وتابع مغرد من سلطنة عمان قالًا : ” هؤلاء الأغبياء لن ينالوا من المملكة، السعودية هي عمقنا الاستراتيجي والديني، وجود سعودية قوية ومستقرة ضمان لكل الدول العربية والإسلامية من بعد الله”، ومن بعده كتب الشاعر بدر عمر المطيري: “كلنا يد واحدة مع الحكومة المباركة ودون الوطن نبذل الأرواح فداء له ” .

من جانبه قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات : ” إن الحملة الشرسة على الرياض متوقعة وكذلك التنسيق بين أطرافها المحرِّضة، وكما أن هناك ضرورة لبيان حقيقة البعد الإنساني للمشهد فإن تداعيات الاستهداف السياسي للسعودية ستكون وخيمة على من يؤججها، ويبقى أن نجاح السعودية هو الخيار الأول للمنطقة وأبنائها ” .