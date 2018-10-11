جمعية أعمال تدرب وتؤهل 120 مستفيدا ومستفيدة خلال شهر محرم

محمد السعران (صدى):

أنهت جمعية (أعمال) للتنمية الأسرية بمنطقة الرياض(أعمال) عددا من الدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل خلال شهر محرم، واستفاد منها أكثر من 120 متدربا ومتدربة، واشتملت الدورات على تطوير وتعزيز الثقة بالذات، ودورات في البروتوكول الوظيفي و”الأتيكيت “، تضمنت محاور هامة أبرزها ترسيخ مفهوم خصوصية المظهر الفردية في ظهورها عموماً وظهورها في أماكن العمل خصوصاً، وفق قواعد الاتيكيت العريقة، واستهدفت هذه الدورات خريجات الثانوية العامة، و المقبلات على فرص العمل .

كما اشتملت مجالات الدورات على برنامج تدريبي تحت عنوان( إدارة المشاريع) من خلال تغطية معرفية شاملة لإدارتها ، حيث تعرف المشاركون خلال الدورة على الطرق المختلفة لاختيار المشاريع، والفئة المستهدفة، وكيفية تأسيس المشاريع، والتخطيط الزمني والمالي، وإدارة الجودة والمخاطر للمشاريع، وكذلك على كيفية تحديد الأعمال الخاصة بها ، وتكوين فرق العمل والممارسة الصحيحة لمراقبة المشروع وضبطه، وتضمنت محاور دورة إدارة المشاريع أيضا ماهية المشروع، ومدى احتياج الخطط لنجاحه، ومنهجية المشروع، وكيفية البدء به والتخطيط والتنفيذ له ،و إدارة التكلفة والجودة وأيضا إدارة الوقت والمخاطر.

كما أقامت الجمعية برنامج تدريبي تحت عنوان” الانفوجرافيك”. وفي هذا البرنامج تم التركيز على تعلم خطوات لإنشاء تصميم “الانفوجرافيك ” بشكل متقن، وتأهيل المتدربات لهذا المجال،

وتضمنت محاور دورة الأنفوجرافيك أساسيات وأنواع الأنفوجرافيك وأهمها خطوات النجاح والتميز في التصميم.

بدور نوه الأستاذ / عبد الرزاق عبدالله القشعمي المدير التنفيذي بالدعم الذي تحظى به جمعية أعمال للتنمية الاسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.

وقال القشعمي “قامت الجمعية بفضل الله بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير التدريب المتخصص للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل، والتنسيق مع الشركات الكبرى لإيجاد الوظائف المناسبة لهم، وفق تخصصاتهم حيث سيتم توظيف المزيد من الشباب في عدد من الشركات. وحث الشركات من باب المسؤولية الاجتماعية في دعم مثل هذه البرامج.

مضيفا أن الجمعية تسعى من خلال تلك الدورات إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تعمل على تحويل الفرد من مستهلك إلى شخص منتج قادر على الاعتماد على ذاته، عبر تطوير مهارات الشباب والفتيات وتعميق دور الأسر المنتجة لكي تكون أحد ركائز التنمية وذلك لخلق فرص حقيقية للعديد من مستفيدي الجمعية للعمل وتأسيس مشاريعهم وسد احتياجهم ومواكبة برنامج التحول الوطني 2020.

وفي ختام تصريحه قدم القشعمي الشكر كل من ساهم وشارك وتطوع في إنجاح هذه الدورات.