أنا عندي خمسة أطفال ويجيني 300 ريال لماذا؟..حساب المواطن يجيب
تفاعل حساب المواطن اليوم الخميس، مع سؤال مواطن، قال فيه :أنا عندي خمسة أطفال ويجيني 300 ريال.. لماذا؟.
ورد حساب المواطن عبر ” تويتر ” قائلًا : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa/
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 12 دقيقة
يا قماعه
اخوكم
.بورعي بورعي البورعي يفكر يعمل سلسلة مطاعم عالميه… اسمها
كشري بورعي اكسبرس
الي عاوز يساهم بالمشروع..يسقل اسمه ويأوط أد ما يأدر..💰💰💰💰