أنا عندي خمسة أطفال ويجيني 300 ريال لماذا؟..حساب المواطن يجيب

علي القحطاني (صدى):

تفاعل حساب المواطن اليوم الخميس، مع سؤال مواطن، قال فيه :أنا عندي خمسة أطفال ويجيني 300 ريال.. لماذا؟.

ورد حساب المواطن عبر ” تويتر ” قائلًا : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa/