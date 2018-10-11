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أنا عندي خمسة أطفال ويجيني 300 ريال لماذا؟..حساب المواطن يجيب

أنا عندي خمسة أطفال ويجيني 300 ريال لماذا؟..حساب المواطن يجيب
علي القحطاني (صدى):

تفاعل حساب المواطن اليوم الخميس، مع سؤال مواطن، قال فيه :أنا عندي خمسة أطفال ويجيني 300 ريال.. لماذا؟.

ورد حساب المواطن عبر ” تويتر ” قائلًا : يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa/


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 12 دقيقة

يا قماعه
اخوكم
.بورعي بورعي البورعي يفكر يعمل سلسلة مطاعم عالميه… اسمها
كشري بورعي اكسبرس
الي عاوز يساهم بالمشروع..يسقل اسمه ويأوط أد ما يأدر..💰💰💰💰

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