بالصور.. ” التجارة ” تضبط 4500 عطر مقلد وتغلق 10 محلات بالرياض

علي القحطاني (صدى):

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، بطارية وشاحن مقلدة و مخالفة لنظام البيانات التجارية و4500 عطر مقلد لماركات عالمية في شقة سكنية تستغلها العمالة المخالفة كمعمل لتقليد وغش العطور.

جاء ذلك خلال جولاتها الرقابية على المحال التجارية بالرياض، وبمشاركة الجهات الأمنية، حيث أغلقت 10 محلات لاشتباه بوجود تستر تجاري.

وتم تسليم 25 عاملًا مخالفًا للجهات الأمنية؛ تمهيدًا لترحيلهم عن البلد لمخالفتهم، واستدعاء أصحاب المنشآت لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.