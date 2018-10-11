انطلاق بطولة جدة لجمال الخيل العربية الأصيلة بجدة

محمد السعران(صدى):

انطلقت اليوم الخميس بطولة جدة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي تنظمها شركة جمال الجواد العربي ومربط اللنجاوي في مركز سيتي هورس بجدة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة جمال الجواد العربي الدولية “منظم البطولة ”

وبدأت البطولة التي تستمر لمدة 3أيام بمشاركة 188 جواداً ينتمون إلى 102 ملاك بمنافسات المهرات أعمار سنة ثم المهرات أعمار ٢-٣ واختتمت منافسات اليوم الأول بفئة الأفراس .

وصاحب البطولة العديد من الفعاليات المتمثّلة في أركان الأسر المنتجة ومحاضرات متخصصة في الخيل ومعرض للفن التشكيلي الخاص بالخيل ومعارض مبيعات متنوعة وأنشطة وفعاليات خاصة بالأطفال ،كما تم تكريم أبناء شهداء الوطن من قبل اللجنة المنظمة والاحتفاء بهم .