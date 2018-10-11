بالصور.. منتخب البرازيل يبدأ استعداداته بمعلب ” جامعة الملك سعود “

ماجد محمد(صدى):

نشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تغريدة تضمنت عدد من الصور لـ ” فرقة السامبا ” ، وذلك خلال بدء استعداداتها بأول تدريب على ملعب ” جامعة الملك سعود ” قبل المشاركة في بطولة ” سوبر كلاسيكو ” ، والتي ستبدأ بمواجهة المنتخب الوطني غدًا الجمعة.

وتنطلق اليوم الخميس، أولى مباريات البطولة الرباعية الودية ” سوبر كلاسيكو ” ، التي تستضيفها المملكة ما بين يومي 11 و16 أكتوبر الحالي، ويشارك فيها منتخبات ” السعودية، البرازيل، الأرجنتين، والعراق ” .

وتقام أولى مباريات البطولة بين منتخبي” العراق والأرجنتين ” على ملعب الأمير ” فيصل بن فهد ” في حي الملز بالعاصمة الرياض، فيما تقام ثاني المباريات غدًا الجمعة بين المنتخب السعودي ونظيره البرازيلي على ملعب ” جامعة الملك سعود ” الرياضية في الرياض.