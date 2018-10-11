سفير المملكة لدى الأردن يستقبل القائم بالأعمال الأمريكي المعين مؤخرا في عمّان.

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله في مكتبه اليوم، القائم باعمال السفارة الامريكية لدى الأردن المعين مؤخرا باول مالك، حيث تباحثا حول آفاق التعاون بين البلدين وعددًا من الموضوعات المهمة .

وأعرب سموه عن اعتزازه بمستوى العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين الصديقين ، مؤكدًا حرص المملكة على التواصل مع جميع دول العالم .

كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتمنى سموه للقائم بالاعمال مالك التوفيق في آداء مهام عمله.

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