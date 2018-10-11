للنساء..وظائف شاغرة في النهدي الطبية في 9 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة النهدي الطبيّة،عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديات، لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من :أبها، وجازان، وبريدة، وصامطة، وينبع، وخميس مشيط، وبيشة، والأحساء، والقطيف.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مساعدة صيدلي (بيشة)، مساعدة صيدلي (خميس مشيط)، مساعدة صيدلي (أبها)، مساعدة صيدلي (ينبع)، أخصائية تجميل (الأحساء)، أخصائية تجميل (ينبع)، أخصائية تجميل (بريدة)، أخصائية تجميل (أبها)، أخصائية تجميل (جازان)، أخصائية تجميل (خميس مشيط)، أخصائية تجميل (صامطة)، أخصائية تجميل (بيشة).

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا : http://careers.nahdi.sa/ar/jobs.php