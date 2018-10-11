بالصور.. ضبط معمل متكامل لتصنيع الخمور والقبض على 7 أشخاص

نايف السالم (صدى):

ضبطت الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، معملًا متكاملًا لتصنيع الخمور بالدمام، بالإضافة إلى القبض على 7 أشخاص داخل الموقع.

وصرَّح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر بن عبدالعزيز المبارك، بأن قوة الدوريات والطوارئ ضبطت المعمل بموقع شبه مهجور بضواحي مدينة الدمام بالقرب من صفوى غرب طريق أبو حدرية.

وأشار ” المبارك ” إلى أن المعمل كان يحوي 32096 لترًا من الخمور المهيأة للترويج، وكذلك معدات وأدوات مختلفة تستخدم في إنتاجها، مؤكدًا أنه تم القبض على 7 أشخاص داخل الموقع يُصنعون الخمور.

وأفاد بأن المقبوض عليهم، منهم 3 سعوديين مطلوبين لقضايا سابقة عليهم، و 3 يمنيين، إضافة إلى شخص آخر مجهول الهوية.

كما أكد أنه تم العثور على بندقية شوزن، و2 سيارة تُستخدم في نقل وترويج الخمور داخل الموقع، مضيفًا أنه تمّ تسليم الأشخاص وما بحوزتهم ومضبوطات المعمل للجهات المختصة.