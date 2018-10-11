بالصور.. مصرع عائلة وإصابة الأب بحادث تصادم على طريق هروب -صبيا

عادل الحربي (صدى):

أسفر حادث عائلة ” النعمي ” الذي ارتطمت فيه مركبة عائلة بشاحنة على الطريق الرابط بين محافظتي هروب وصبيا، اليوم الخميس، عن مصرع أفراد الأسرة ونجا الأب منه.

وتجددت مطالب سكان مركز ” الكدمي ” في محافظة صبيا والمستمرة منذ 10 أعوام، بتوسعة الطريق وتحويل سير الشاحنات إلى طريق بديل بعيدًا عن القرى.

وفوجئ ” المارة على الطريق ” بوقوع حادث مروري مروع بين شاحنة وسيارة صغيرة.

وتخوّف ” الأهالي ” من احتمالات أن يُسفر هذا الحادث عن خسائر كبيرة، قائلين: إن الحادث أسفر عن مصاب واحد تعرض لقطع غائر في الرقبة وإصابة في الظهر.

ويتسم طريق ” هروب والكدمي ” بأنه ضيق وتعبره مئات الشاحنات يوميًّا؛ حيث تتجه إلى الكسارات في جبل عكوة وفي مركز الكدمي، وتنقل منها الأحجار، على الرغم من وجود لوحة تمنع دخول الشاحنات.

وتساءل سكان قرى ” الكدمي ومشلحة ” عن مصير اللجنة التي تولت دراسة طرق القرى ومقترحاتها بتنفيذ طريق بعيدًا عن القرى يكون مخصصاً للشاحنات، كما تساءلوا عن سبب عدم تحويل الشاحنات للطريق الذي تم تخصيصه في وقت سابق.