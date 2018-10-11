” النقل ” تحذر مستخدمي طريق المدينة المنورة – ينبع من الأمطار

عادل الحربي (صدى):

أصدرت وزارة النقل اليوم الخميس، تنبيه متقدم، لمستخدمي طريق المدينة المنورة – ينبع السريع، حيث حذرت من هطول الأمطار.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر : يجب بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار ، لسلامتكم جرى التنوية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة مابعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد حتي مرتفعات مكة المكرمة غدا الجمعة.