والد عبدالله الحمدان يكشف لماذا حرمه من اللعب وسر دعم ” آل الشيخ ” له

نواف السالم (صدى):

أوضح حارس مرمى الشباب الأسبق، عبد الرحمن الحمدان، أن دعم المستشار تركي آل الشيخ لابنه عبد الله الحمدان لاعب المنتخب الوطني، ليس غريب عليه، فهو دائماً يدعم المواعب السعودية.

وقال ” الحمدان ” في تصريحات إذاعية، إن معالي المستشار كان داعماً لموهبة عبدالله الحمدان منذا احترافه في إسبانيا، حتى مطالبته بضمه للمنتخب من قبل مونديال روسيا.

وأضاف : ” عبدالله الحمدان خدم المنتخب السعودي ابتداءاً من درجة البراعم عن طريق المدرسة، ولديه الآن معدل تهديفي عالي 1.5 في كل مباراة مع المنتخب وهو بعمر 18 سنه الآن ” .

وأشار إلى أنه حرمه من اللعب خلال الفترة الماضية بسبب تقصيره في الدراسة، مؤكداً أن تجربته الاحترافية في إسبانيا حققت له فائدة بدنية كبيرة من ناحية القوة والسرعة.

وكان تركي آل الشيخ قد طالب خوان بيتزي المدير الفني للأخضر بمنح فرصة المشاركة لعبد الله الحمدان خلال بطولة سوبر كلاسيكو الودية.